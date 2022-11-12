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В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств

В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств В Азербайджане внесены изменения в правила технического осмотра транспортных средств.
Внутренняя политика
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12 ноября 2022 г. 14:18
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств

В Азербайджане внесены изменения в правила технического осмотра транспортных средств.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденном президентом Ильхамом Алиевым законе о внесении изменений в закон "О дорожном движении".

Согласно новой статье, транспортные средства допускаются к техническому осмотру при наличии обязательного страхования гражданской ответственности у их владельцев, а транспортные средства, посредством которых осуществляются пассажироперевозки, допускаются к техосмотру при наличии обязательного личного страхования пассажиров от несчастных случаев (за исключением внутригородской пассажироперевочки).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda avtomobillərin texniki baxışdan keçirilməsi qaydası dəyişdirilib

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