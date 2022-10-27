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В Азербайджане внесено изменение в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы

В Азербайджане внесено изменение в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы Внесено изменение в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, рассматриваемых районными (городскими) судами.
Внутренняя политика
27 октября 2022 г. 14:55
В Азербайджане внесено изменение в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы

Внесено изменение в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым районными (городскими) судами.

Как сообщает Report, на основе соответствующего указа президента Ильхама Алиева внесены изменения в часть 28 и пункт 55-2.5 перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым районными (городскими) судами.

Согласно документу, из перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым районными (городскими) судами, исключены слова "начальник Службы государственной безопасности Нахчыванской Автономной Республики, его заместитель".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin siyahısına dəyişiklik edilib

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