​В Азербайджане внесена поправка в правила создания представительств НПО

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес поправку в "Правила ведения переговоров для подготовки и заключения соглашения в связи с государственной регистрацией филиалов или представительств неправительственных организаций иностранных государств в Азербайджанской Республике". Как сообщает Report, согласно поправке, неправительственные организации иностранных государств (НПО) в Азербайджане могут создать одно представительство или филиал.

С целью начала ведения переговоров для подготовки соглашения уполномоченный представитель организации должен направить письменное обращение в министерство юстиции Азербайджана.