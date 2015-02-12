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    ​В Азербайджане внесена поправка в правила создания представительств НПО

    Неправительственные организации иностранных государств в Азербайджане могут создать одно представительство или филиал

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес поправку в "Правила ведения переговоров для подготовки и заключения соглашения в связи с государственной регистрацией филиалов или представительств неправительственных организаций иностранных государств в Азербайджанской Республике". Как сообщает Report, согласно поправке, неправительственные организации иностранных государств (НПО) в Азербайджане могут создать одно представительство или филиал.

    С целью начала ведения переговоров для подготовки соглашения уполномоченный представитель организации должен направить письменное обращение в министерство юстиции Азербайджана. 

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