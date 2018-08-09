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    В Азербайджане внесена поправка в правила изменения имени, отчества и фамилии

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана внес поправку в "Правила присвоения и изменения имени, отчества и фамилии".

    Как сообщает Report, в связи с этим постановление подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

    Согласно поправке, в статью 6 (изменение имени, отчества и фамилии) правил добавлено "Примечание". В дополнении говорится, что в случае если возможно получить из электронных информационных ресурсов информации о документе, подтверждающем личность и удостоверении о взятии на первоначальный учет или о военном билете, которые предоставляются вместе с заявлением об изменении имени, отчества и фамилии, предоставление этих документов не требуется. 

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