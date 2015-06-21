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    ​В Азербайджане внесена поправка в "Перечень видов электронных услуг"

    Премьер-министр Артур Раси-заде подписал распоряжение о внесении поправки в документ

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана внес поправки в "Перечень видов электронных услуг". 

    Как сообщает Report, распоряжение о внесении поправки в документ подписано премьер-министром Артуром Раси-заде.

    Так, впредь в Государственном комитете по вопросам имущества прием заявок на продажу акций или пакетов акций акционерных обществ на специализированном аукционе, в том числе льготная продажа членам трудовых коллективов малых государственных предприятий (объектов) будет осуществляться в электронном порядке. 

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