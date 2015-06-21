​В Азербайджане внесена поправка в "Перечень видов электронных услуг"

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана внес поправки в "Перечень видов электронных услуг".

Как сообщает Report, распоряжение о внесении поправки в документ подписано премьер-министром Артуром Раси-заде.

Так, впредь в Государственном комитете по вопросам имущества прием заявок на продажу акций или пакетов акций акционерных обществ на специализированном аукционе, в том числе льготная продажа членам трудовых коллективов малых государственных предприятий (объектов) будет осуществляться в электронном порядке.