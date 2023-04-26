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В Азербайджане ветеранам Второй мировой войны будет предоставлена единовременная материальная помощь

В Азербайджане ветеранам Второй мировой войны будет предоставлена единовременная материальная помощь Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших в войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за само
Внутренняя политика
26 апреля 2023 г. 18:42
В Азербайджане ветеранам Второй мировой войны будет предоставлена единовременная материальная помощь

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших в войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Как сообщает в среду Report, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в связи с 78-й годовщиной Победы во Второй мировой войне 1941-1945 годов постановляю:

1.Предоставить единовременную материальную помощь в размере 1500,0 (тысяча пятьсот) маната участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, в размере 750,0 (семьсот пятьдесят) маната – вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также участникам блокады города Ленинград.

2.В целях исполнения части 1 настоящего Распоряжения:

2.1.выделить из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики 2,9 миллиона (два миллиона девятьсот тысяч) манатов;

2.2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить перечисление средств, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Распоряжения, на специальный счет Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики;

2.3.Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики обеспечить выплату единовременной материальной помощи лицам, предусмотренным в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения."

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Версия на азербайджанском языке İkinci Dünya müharibəsi iştirakçılarına birdəfəlik maddi yardım veriləcək

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