В Азербайджане вдвое сокращена стипендия привлеченных к профподготовке лиц

В Азербайджане вдвое сокращен размер стипендии, выплачиваемой гражданам в период профессиональной подготовки.

В Азербайджане вдвое сокращен размер стипендии, выплачиваемой гражданам в период профессиональной подготовки.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие поправки в закон "О занятости".

Согласно внесенным в статью 29 изменениям, размер стипендии, выплачиваемой привлеченным к профессиональной подготовке лицам, составляет 50% от минимальной ежемесячной зарплаты. В настоящее время ее размер приравнен к минимальной зарплате.

Ежегодное повышение минимальной ежемесячной зарплаты по стране приводит к увеличению размера указанной стипендии. Некоторые лица злоупотребляют этим и, имея возможность трудоустройства, отдают предпочтение профессиональной подготовке, что лишает действительно нуждающихся в ней воспользоваться этой возможностью.

Помимо этого, в утвержденном Кабинетом министров "Плане мероприятий по повышению возможностей занятости населения на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана на 2024-2026 годы", до 2026 года предусмотрено привлечение к профессиональной подготовке 12 тыс. человек.