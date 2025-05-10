В Азербайджане в текущем году более 500 военнослужащих обеспечены квартирами за счет государства

В Азербайджане в этом году более 500 военнослужащих обеспечены квартирами за счет государства.

В Азербайджане в этом году более 500 военнослужащих обеспечены квартирами за счет государства.

Об этом Report заявил начальник правового управления Министерства обороны, председатель комиссии по предоставлению постоянного жилья полковник Эльчин Алиев.

Он отметил, что Министерство финансов ежегодно выделяет средства на эти цели, в текущем году за счет этих средств у Госагентства жилищного строительства (MİDА) было приобретено более 500 квартир.

"Сегодня в городе Сумгайыте сданы 59 квартир. В текущем году военнослужащим было предоставлено более 500 однокомнатных и четырехкомнатных квартир", - сказал Э.Алиев.