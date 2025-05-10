О нас

В Азербайджане в текущем году более 500 военнослужащих обеспечены квартирами за счет государства

В Азербайджане в текущем году более 500 военнослужащих обеспечены квартирами за счет государства В Азербайджане в этом году более 500 военнослужащих обеспечены квартирами за счет государства.
Внутренняя политика
10 мая 2025 г. 13:14
В Азербайджане в текущем году более 500 военнослужащих обеспечены квартирами за счет государства

В Азербайджане в этом году более 500 военнослужащих обеспечены квартирами за счет государства.

Об этом Report заявил начальник правового управления Министерства обороны, председатель комиссии по предоставлению постоянного жилья полковник Эльчин Алиев.

Он отметил, что Министерство финансов ежегодно выделяет средства на эти цели, в текущем году за счет этих средств у Госагентства жилищного строительства (MİDА) было приобретено более 500 квартир.

"Сегодня в городе Сумгайыте сданы 59 квартир. В текущем году военнослужащим было предоставлено более 500 однокомнатных и четырехкомнатных квартир", - сказал Э.Алиев. 

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu il ərzində 500-dən artıq hərbçi dövlət hesabına mənzillərlə təmin edilib

Самое читаемое

Джамиля Каримова: Казахские и азербайджанские обычаи очень схожи
ФотоДжамиля Каримова: Казахские и азербайджанские обычаи очень схожи
9 мая 2025 г. 12:14
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
7 мая 2025 г. 05:49
Алроса добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
"Алроса" добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
8 мая 2025 г. 11:38
Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
10 мая 2025 г. 07:41
Пострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
ФотоПострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
5 мая 2025 г. 20:50
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
5 мая 2025 г. 17:26
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
6 мая 2025 г. 15:08
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
7 мая 2025 г. 13:38
Полиция Азербайджана изъяла из незаконного оборота свыше 48 кг наркотиков за сутки
Полиция Азербайджана изъяла из незаконного оборота свыше 48 кг наркотиков за сутки
9 мая 2025 г. 11:09
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
3 мая 2025 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi