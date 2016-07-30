​В Азербайджане в суд направлено 100 уголовных дел, связанных со взяточничеством и злоупотреблением должностными полномочиями

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ За первое полугодие 2016 года в Азербайджане для завершения следствия в суд было направлено 100 уголовных дел в отношении 143 лиц по фактам, связанным со взяточничеством, злоупотреблением должностными полномочиями, превышением полномочий, расточительством или же хищением, мошенничеством, подлогом.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, об этом заявил генпрокурор Закир Гаралов, выступая на расширенном операционном совещании, посвященном итогам обсуждений, проведенных на региональных совещаниях и работам, проведенным органами прокуратуры в первом полугодии 2016 года по направлениям деятельности, предусмотренным в законе Азербайджанской Республики "О прокуратуре".

З.Гаралов подчеркнул, что за время следствия удалось добиться возмещения 3 млн. 151 тыс. манатов из 9 млн. 785 тыс. манатов ущерба, нанесенного по направленным в суд уголовным делам. Для погашения остальной части ущерба были приняты предусмотренные законом меры.