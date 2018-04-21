 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане в ряде министерств и госкомитетов не произведены назначения на руководящие должности

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении нового состава Кабинета министров.

    Как сообщает Report, в новом составе в ряде министерств и госкомитетов не произведено назначений на руководящие должности. 

    Так, не назначены министры здравоохранения, образования, молодежи и спорта, экологии и природных ресурсов, оборонной промышленности.

    Кроме того, не назначены председатели Госкомитета таможни, Госкомитета по вопросам имущества, Госкомстата, Госкомитета по работе с религиозными организациями, Государственной миграционной службы, Госкомитета по работе с диаспорой, Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi