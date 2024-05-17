В Азербайджане в прошлом году было предотвращено 293 ранних брака

В прошлом году в Азербайджане было предотвращено 293 ранних брака.

В прошлом году в Азербайджане было предотвращено 293 ранних брака.

Как сообщает Report, это нашло отражение в ежегодном отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

Отмечалось, что в рамках реализации Национального плана действий усилены меры контроля за рождаемостью вне медицинских учреждений и выявлению ранних браков, в результате контроля в отчетном году было предотвращено 293 ранних брака.

Документ обсуждается на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, правам человека.

Отметим, что Национальным координатором Азербайджана по борьбе с торговлей людьми является первый заместитель министра внутренних дел, генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов.