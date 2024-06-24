В Азербайджане в процессе приема на госслужбу будет применена новая модель

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) протестирует в сентябре "модель компетенции" при приеме на государственную службу.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) протестирует в сентябре "модель компетенции" при приеме на государственную службу.

Как сообщает Report, об этом председатель ГЭЦ Малейка Аббасзаде заявила журналистам.

По ее словам, до начала тестового применения новой модели будут проведены консультации с международными экспертами.

"Мы работали над этой моделью в течение двух лет. Планируем внедрить в 2025 году ее в процесс приема на работу в государственные учреждения путем внесения изменений в законодательство", - сказала Аббасзаде.

По ее словам, применение "модели компетенций" сделает процесс приема на государственную службу еще более прозрачным.