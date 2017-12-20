В Азербайджане в отделения полиции назначены новые начальники

20 декабря, 2017 20:59

Гянджа. 20 декабря. REPORT.AZ/ Начальники отделения полиции Дашкесанского и Кяпязского районов (Гянджа) освобождены от занимаемых должностей. Как сообщает западное бюро Report, министр внутренних дел Рамиль Усубов подписал соответствующий приказ. Согласно другому приказу министра, начальник отделения полиции Дашкесанского района Фахраддин Аббасов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником отделения полиции Агсуинского района, а начальник отделения полиции Кяпязского района Гянджи Азер Тагиев освобожден от занимаемой должности и назначен начальником отделения полиции Саатлинского района. На данный момент должность начальников отделения полиции обеих районов остается вакантной.