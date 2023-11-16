В Азербайджане в октябре задержаны более 1000 нелегалов

В октябре 2023 года в ходе мероприятий по противодействию незаконной миграции Государственная миграционная служба (ГМС) задержала 1 001 иностранца.

В октябре 2023 года в ходе мероприятий по противодействию незаконной миграции Государственная миграционная служба (ГМС) задержала 1 001 иностранца.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГМС.

В течение этого периода 292 иностранца, нарушивших миграционное законодательство, были в административном порядке высланы за пределы Азербайджанской Республики и ограничены во въезде в нашу страну на установленный законом срок. Некоторым из них была дана возможность легализовать свое проживание на территории страны или добровольно покинуть ее.

В то же время было принято в общей сложности 2 108 административных решений по вопросам пребывания в стране, проживания, привлечения иностранцев к работе и пр.