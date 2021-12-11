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В Азербайджане в новогоднюю ночь ресторанам разрешили работать до двух часов ночи

В Азербайджане в новогоднюю ночь ресторанам разрешили работать до двух часов ночи В Азербайджане объектам общепита разрешили работать с 00:00 31 декабря 2021 года до 02:00 1 января 2022 года.
Внутренняя политика
11 декабря 2021 г. 12:12
В Азербайджане в новогоднюю ночь ресторанам разрешили работать до двух часов ночи

В Азербайджане объектам общепита разрешили работать с 00:00 31 декабря 2021 года до 02:00 1 января 2022 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в решении Кабинета министров, связанном с деятельностью объектов общественного питания, предприятий сферы обслуживания и вакцинацией в рамках особого карантинного режима.

Согласно решению, организация новогодних мероприятий должна осуществляться в соответствии с действующими правилами, требованиями и методическими указаниями касательно мест проведения мероприятий.

Общее число гостей не должно превышать 150 (сто пятьдесят) человек, а вместимость гостей в каждом зале должна определяться с учетом площади помещения. На мероприятиях с участием до 150 гостей все лица старше 18 лет должны иметь сертификаты, что они привиты двумя дозами вакцины от COVID-19, либо сертификаты об иммунитете или противопоказаниях. Использование гостями средств индивидуальной защиты дыхательных путей не принудительное.

Для обслуживающего персонала (за исключением музыкантов) наличие медицинских масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты обязательно.

Владелец места проведения мероприятия обязан внести на портале icaze.e-gov.az информацию о залах, их вместимости и служебном персонале (включая временных работников), минимум за 5 дней до даты мероприятия внести информацию о времени начала и конца мероприятия, числе гостей.

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Версия на английском языке Restaurants in Azerbaijan to work until 2 am on New Year's Eve
Версия на азербайджанском языке Yeni il gecəsi restoranlar saat 02:00-dək işləyəcək - QAYDALAR

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