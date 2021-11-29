В Азербайджане в новогодние праздники усилят контроль за соблюдением карантинных правил

Сегодня под председательством премьер-министра Азербайджана, руководителя Оперативного штаба по борьбе с пандемией COVID-19 Али Асадова состоялось расширенное заседание Оперштаба.

Сегодня под председательством премьер-министра Азербайджана, руководителя Оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Али Асадова состоялось расширенное заседание Оперштаба.

Как сообщает Report, на заседании была обсуждена текущая ситуация, связанная с пандемией – масштабы заражения, лечение больных, скорость и масштабы вакцинации, результаты мониторинга по контролю за соблюдением требований особого карантинного режима.

Было подчеркнуто, что в период предстоящих новогодних праздников целесообразнее усилить контроль за соблюдением правил особого карантинного режима.

На заседании были обсуждены профилактические меры против нового омикрон-штамма коронавируса, а также даны поручения по проведению соответствующих подготовительных работ.