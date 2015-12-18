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    В Азербайджане в несколько судов будут назначены новые судьи

    Судья Верховного суда Тапдыг Махмудов будет назначен на должность судьи Гянджинского апелляционного суда

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане в несколько судов будут назначены новые судьи.

    Как сообщает Report, этот вопрос включен в повестку сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса.  

    Согласно проекту, будет изменена должность судьи Верховного суда Тапдыга Махмудова. Он будет назначен на должность судьи Гянджинского апелляционного суда.

    В то же время, будут назначены судьи в Бакинский, Сумгайытский и Ширванский апелляционные суды. Так, Камяла Абиева будет назначена судьей Бакинского апелляционного суда, Хаяла Джамилова и Фармайыл Зейналлы - судьями Самгайытского апелляционного суда, а Рафаэл Эйвазов - судьей Ширванского апелляционного суда. 

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