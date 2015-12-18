Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане в несколько судов будут назначены новые судьи.

Как сообщает Report, этот вопрос включен в повестку сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса.

Согласно проекту, будет изменена должность судьи Верховного суда Тапдыга Махмудова. Он будет назначен на должность судьи Гянджинского апелляционного суда.

В то же время, будут назначены судьи в Бакинский, Сумгайытский и Ширванский апелляционные суды. Так, Камяла Абиева будет назначена судьей Бакинского апелляционного суда, Хаяла Джамилова и Фармайыл Зейналлы - судьями Самгайытского апелляционного суда, а Рафаэл Эйвазов - судьей Ширванского апелляционного суда.