В Азербайджане в наркоцентрах и Центре по борьбе со СПИДом проходят лечение 866 пациентов

В настоящее время в наркоцентрах и Центре борьбы со СПИДом Азербайджана по программе метадоновой заместительной терапии проходят лечение 866 пациентов.

В настоящее время в наркоцентрах и Центре борьбы со СПИДом Азербайджана по программе метадоновой заместительной терапии проходят лечение 866 пациентов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков за январь-октябрь текущего года.

Согласно информации, в Республиканском наркологическом центре проходит лечение 331 человек, в Центре борьбы со СПИДом - 386 человек, в Сумгайытском наркологическом центре - 149 человек.

МВД направило в Республиканский наркологический центр на медицинское освидетельствование для установления всех видов опьянения 74 625 человек. Потребителями наркотиков признаны 1 635 человек, в связи с чем приняты необходимые меры.

Согласно информации Республиканского Центра борьбы со СПИДом, в стране наблюдается снижение числа новых случаев заражения ВИЧ среди наркозависимых. К концу октября текущего года среди граждан Азербайджана, инфицированных ВИЧ, 58 человек (5,7%) были потребителями инъекционных наркотиков.