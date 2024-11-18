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В Азербайджане в наркоцентрах и Центре по борьбе со СПИДом проходят лечение 866 пациентов

В Азербайджане в наркоцентрах и Центре по борьбе со СПИДом проходят лечение 866 пациентов В настоящее время в наркоцентрах и Центре борьбы со СПИДом Азербайджана по программе метадоновой заместительной терапии проходят лечение 866 пациентов.
Внутренняя политика
18 ноября 2024 г. 13:18
В Азербайджане в наркоцентрах и Центре по борьбе со СПИДом проходят лечение 866 пациентов

В настоящее время в наркоцентрах и Центре борьбы со СПИДом Азербайджана по программе метадоновой заместительной терапии проходят лечение 866 пациентов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков за январь-октябрь текущего года.

Согласно информации, в Республиканском наркологическом центре проходит лечение 331 человек, в Центре борьбы со СПИДом - 386 человек, в Сумгайытском наркологическом центре - 149 человек.

МВД направило в Республиканский наркологический центр на медицинское освидетельствование для установления всех видов опьянения 74 625 человек. Потребителями наркотиков признаны 1 635 человек, в связи с чем приняты необходимые меры.

Согласно информации Республиканского Центра борьбы со СПИДом, в стране наблюдается снижение числа новых случаев заражения ВИЧ среди наркозависимых. К концу октября текущего года среди граждан Азербайджана, инфицированных ВИЧ, 58 человек (5,7%) были потребителями инъекционных наркотиков.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda narkoloji mərkəzlərdə və QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzində 866 xəstə müalicə alır

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