В Азербайджане в этом году из Коллегии адвокатов исключены 17 человек

В Азербайджане в этом году из Коллегии адвокатов исключили 17 человек.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров на мероприятии, приуроченном ко Дню адвоката.
По его словам, в 2024 году были рассмотрены дисциплинарные дела в отношении более 200 адвокатов.
"К 76 адвокатам применены дисциплинарные взыскания, 17 человек были исключены из коллегии адвокатов, 41 человек получил предупреждение", - сказал Багиров.
Он добавил, что за год 916 человек подали документы на получение статуса адвоката, из них 364 успешно прошли экзамены.