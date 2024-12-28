В Азербайджане в этом году из Коллегии адвокатов исключены 17 человек

В Азербайджане в этом году из Коллегии адвокатов исключены 17 человек

В Азербайджане в этом году из Коллегии адвокатов исключили 15 человек.

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В Азербайджане в этом году из Коллегии адвокатов исключили 17 человек. Как сообщает Report, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров на мероприятии, приуроченном ко Дню адвоката. По его словам, в 2024 году были рассмотрены дисциплинарные дела в отношении более 200 адвокатов. "К 76 адвокатам применены дисциплинарные взыскания, 17 человек были исключены из коллегии адвокатов, 41 человек получил предупреждение", - сказал Багиров. Он добавил, что за год 916 человек подали документы на получение статуса адвоката, из них 364 успешно прошли экзамены. Подпишитесь на наш Telegram канал