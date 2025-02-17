В Азербайджане в 2024 году 149 человек подверглись насилию со стороны партнера

10:07

В Азербайджане в 2024 году 149 человек подверглись насилию со стороны лиц, с которыми они состояли в близких отношениях.

Как сообщает Report, такая статистика указана в отчете Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей за 2024 год.

Отмечено, что в 2024 году на "Линию поддержки" поступило в общей сложности 330 жалоб в связи с 860 случаями гендерного насилия, из которых 289 были связаны с психологическим насилием, а 163 — с физическим (в некоторых обращениях имели место жалобы на психологическое и физическое население).