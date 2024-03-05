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В Азербайджане в 2023 году по подозрению в коррупции задержаны 56 человек

В Азербайджане в 2023 году по подозрению в коррупции задержаны 56 человек В прошлом году в Азербайджане по подозрению в коррупции задержаны 56 человек.
Внутренняя политика
5 марта 2024 г. 16:59
В Азербайджане в 2023 году по подозрению в коррупции задержаны 56 человек

В прошлом году в Азербайджане по подозрению в коррупции задержаны 56 человек.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2023 год.

В документе отмечается, что в прошлом году были задержаны 30 человек, находящиеся в розыске за коррупционные преступления.

За отчетный период Главным управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре завершено предварительное расследование 280 уголовных дел в отношении 405 лиц, из них 224 уголовных дела в отношении 336 лиц направлены в суды на рассмотрение.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il korrupsiya ilə bağlı 56 şəxs cinayət başında yaxalanıb

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