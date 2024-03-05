В Азербайджане в 2023 году по подозрению в коррупции задержаны 56 человек

В прошлом году в Азербайджане по подозрению в коррупции задержаны 56 человек.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2023 год.
В документе отмечается, что в прошлом году были задержаны 30 человек, находящиеся в розыске за коррупционные преступления.
За отчетный период Главным управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре завершено предварительное расследование 280 уголовных дел в отношении 405 лиц, из них 224 уголовных дела в отношении 336 лиц направлены в суды на рассмотрение.