Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане ужесточены наказания за подделку входных билетов на массовые спортивные мероприятия и соревнования. Как сообщает Report, в связи с этим, на совместном заседании комитетов по социальной политике и правовой политике Милли Меджлиса обсужден проект изменений в кодекс административных правонарушений.

Говоря о предстоящих поправках, председатель комитета по социальной политике Хады Раджабли отметил, что эти изменения в основном связаны с I Европейскими играми. Согласно предложенным поправкам, за подделку входных билетов на массовые спортивные мероприятия и соревнования физические лица будут наказаны штрафом в размере 500 манатов, должностные лица - 2000 манатов, а юридические лица могут быть оштрафованы на 5000 манатов.

Кроме того, за повышение ценовых тарифов на билеты на массовые спортивные мероприятия и соревнования, которые регулируются законом "О физической культуре и спорте", должностные лица могут быть оштрафованы в размере от 1500 до 2000 манатов, юридические лица понесут наказание в виде штрафа в размере от 5000 до 7000 манатов.

За учинение препятствий в проведении спортивных мероприятий и соревнований физические лица будут оштрафованы в размере 500 манатов, должностные лица - 2000 манатов, а юридические лица должны будут заплатить штраф в размере 5000 манатов.