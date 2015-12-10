​В Азербайджане ужесточены меры наказания в отношении загрязняющих лифты лиц

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане ужесточены меры наказания за нарушение правил использования жилых участков.

Как сообщает Report, данный вопрос отразился в новом Кодексе административных правонарушений.

Так, согласно действующему Кодексу административных правонарушений, за нарушение правил сохранения чистоты на лестничных площадках, в лифтах, площадок у входов в здания и пр. для физических лиц предусматривается предупреждение и штраф в размере от 3 до 5 манатов, а для должностных лиц - предупреждение и штраф в размере от 50 до 60 манатов.

В новом Кодексе административных правонарушений, за нарушение правил соблюдения чистоты на лестничных площадках, в лифтах,у входов в здания и пр. для физических лиц предусматривается предупреждение и штраф до 10 манатов, а для должностных лиц предупреждение и штраф в размере от 100 до 150 манатов.