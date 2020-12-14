В Азербайджане ужесточен карантинный режим

Учитывая высокий уровень заражения коронавирусом в Азербайджане в последние месяцы, было принято решение о применении на территории страны ужесточенных карантинных мер с целью предотвращения распространения вируса.

Учитывая высокий уровень заражения коронавирусом в Азербайджане в последние месяцы, было принято решение о применении на территории страны ужесточенных карантинных мер с целью предотвращения распространения вируса.

Как передает Report, согласно постановлению Кабинета Министров, карантинный режим в стране продлен до 00.00 часов 31 января 2021 года. С сегодняшнего дня до 00.00 часов 18 января в стране будет действовать ужесточенный карантинный режим.

С 00.00 14 декабря до 00.00 18 января в стране приостанавливается деятельность работ и услуг, за исключением определенных согласно постановлению Кабмина. Во всех торговых объектах, объектах общепита, в том числе в ресторанах, кафе и чайных домах разрешаются лишь услуги по доставке или онлайн-продажи.

С 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года въезд- выезд на территорию городов Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Ширвана и Абшеронского района, а также в районные центры Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов (за исключением сел и поселков) ограничен.

Исключение составляют транспортные средства оперативного и специального назначения, а также грузовые автомобили и транспортные средства Национального агентства по очистке территорий от мин.

Также с 00.00 14 декабря 2020 года до 00.00 18 января 2021 года будет ограничено передвижение в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, Ширване, в Абшеронском районе, а также в райцентрах Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Загатале, Губе, Хачмазе, Евлахе, Барде, Билясуваре и Исмаилы (за исключением сел и поселков). Сотрудники сфер, чья деятельность разрешена, могут передвигаться после регистрации работодателем информации о них в портале «icaze.e-gov.az» посредством усиленной электронной подписи.

С сегодняшнего дня до 00.00 18 января 2021 года в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, Ширване, в Абшеронском районе, а также в райцентрах Лянкаран, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Загатале, Губе, Хачмазе, Евлахе, Барде, Билясуваре и Исмаилы (за исключением сел и поселков) граждане смогут покидать дома на 3 часа посредством SMS-разрешения или мобильного приложения «E-Təbib».

Как передает Report, согласно постановлению Кабмина, для того чтобы покинуть место проживания или пребывания, граждане должны отправить SMS на номер 8103, либо обратиться для получения разрешения по мобильному приложению «E-Təbib» (SMS и разрешения с «E-Təbib» бесплатные).

Текст SMS-сообщения должен содержать один из нижеследующих двух индексов, а также информацию, подтверждающую личность человека:

Цифра 1 - в случае оставления места жительства по неотложной медицинской необходимости (разрешение выдается на 3 часа, время возвращения определяется справкой, выданной врачом (в случае возникновения необходимости передвижения между районами или городами) и, при необходимости, представляемой сотрудникам полиции);

Цифра 2 - в случае оставления места жительства в связи с необходимостью приобретения продуктов питания и других товаров повседневного спроса, лекарственных средств, использования банковских и почтовых услуг, в связи с проведением времени на открытом воздухе (разрешение выдается 1 раз в день на 3 часа), для лиц, покидающих место пребывания в связи с необходимостью использования государственных услуг, срок возврата определяется справкой, выданной соответствующей госструктурой).

В ответном SMS-сообщении информационной системы электронного правительства указывается срок действия разрешения. Человек может покинуть место жительства только после получения положительного ответа.

Не требуется отправлять SMS, чтобы покинуть место жительства в случае неизбежной опасности для жизни и здоровья. Кроме того, при вызове в суд или в правоохранительные органы лица покидают место жительства без отправки SMS-сообщения, в этом случае они должны представить соответствующий документ полиции.

В связи с правилами использования системы разрешений SMS и сложностями в отправке SMS, можно обращаться в колл-центр 9108 ASAN Хidmet.

Для присутствия на похоронах близкого разрешение следует получить через колл-центр 102 Службы управления дежурными частями Министерства внутренних дел.

При передвижении лиц обязательно наличие при них документов, удостоверяющих личность.

Также с сегодняшнего дня до 00.00 18 января 2021 года в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, Ширване, в Абшеронском районе, а также в райцентрах Лянкаран, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Загатале, Губе, Хачмазе, Евлахе, Барде, Билясуваре и Исмаилы (за исключением сел и поселков) проезд в аэропорт разрешается на основании билета на внутренние и международные рейсы.

В период карантинного режима разрешение на передвижение с места проживания или пребывания лиц, имеющих билеты на соответствующие международные и внутренние авиарейсы, предоставляется на основании их билетов, а разрешение на приезд в места проживания или пребывания лиц, прибывающих в страну через государственную границу в соответствующем порядке – на основании штампа, который ставят в их паспорте.

Ограничение на деятельность "Бакметрополитен" продлено до 06.00 31 января 20201 года.

На всей территории Азербайджана в субботние и воскресные дни ограничения на работу общественного транспорта продлеваются до 06.00 31 января 2021 года.

С учетом влияния введенных с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года ограничений на экономическую активность, около 600 тысяч граждан, определенных в период предыдущего ужесточенного карантинного режима, получат единовременную материальную помощь в размере 190 манатов.

В то же время предполагается оказание помощи предпринимателям, работающим в наиболее пострадавших отраслях. В период действия особого карантинного режима во всех закрытых и открытых местах по всей стране использование медицинских масок будет считаться обязательным. Оперативный штаб призывает граждан поддерживать меры, принимаемые государством в целях предотвращения широкого распространения вируса, строго соблюдать требования карантина во благо своего здоровья и здоровья близких.

Следует избегать общественные места, тесные контакты с другими людьми, соблюдать социальную дистанцию в закрытых и открытых местах, пользоваться медицинской маской и другими средствами защиты. Также при ощущении признаков заболевания необходимо самоизолироваться, принимать неотложные меры по профилактике.