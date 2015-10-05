​В Азербайджане ужесточаются запреты в целях обеспечения безопасности дорожного движения

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане ужесточаются правила, применяемые в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.

Как сообщает Report, в связи с этим на обсуждение Милли Меджлиса вынесут изменения в закон "О дорожном движении".

Согласно предложенным поправкам, вводится запрет на передвижение на автомобильных дорогах способствующих выходу из строя дорог транспортных средств, в том числе загруженных автомобилей, принадлежащих каменным карьерам.

В то же время, запрещается передвижение на дорогах машин, загруженных топливно-смазочным материалом, химическими веществами, битумом, бетоном, а также камнем, гравием, песком и пр. неупакованным грузом и материалом, которые могут засорить дорогу.

На обочинах дорог также запретят пасти скот и перегонять стадо через автомобильные дороги республиканской значимости.

Кроме того, предлагается включить в закон дополнения касательно загрязнения зеленого покрова, защитных полос, оборудования для сбора и отвода воды с дорог и пр.

Хотя по ряду вопросов запреты не предусмотрены, рекомендуется их согласование с соответствующими органами исполнительной власти.

Таким образом, для загрузки и разгрузки груза, не имеющего отношения к проведению и ремонту дорог на проезжей части, придется иметь специальное разрешение.

В то же время, договоренность потребуется и для размещения рекламных щитов и других информационных устройств.

Отметим, что изменения в закон вынесут на обсуждение на завтрашнем пленарном заседании Милли Меджлиса.