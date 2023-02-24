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В Азербайджане ужесточаются условия выдачи иностранцам разрешения на временное проживание

В Азербайджане ужесточаются условия выдачи иностранцам разрешения на временное проживание Ужесточаются условия выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание на территории Азербайджана.
Внутренняя политика
24 февраля 2023 г. 17:28
В Азербайджане ужесточаются условия выдачи иностранцам разрешения на временное проживание

Ужесточаются условия выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок в Миграционный кодекс.

Согласно статье 45.1.6-1 Миграционного кодекса, иностранцам и лицам без гражданства выдается разрешение на временное проживание на территории Азербайджанской Республики, если они занимают должность руководителя и заместителя руководителя юридического лица, которое зарегистрировано в Азербайджанской Республике, и учредитель или как минимум один из учредителей которого является иностранным юридическим или физическим лицом.

На практике встречаются случаи злоупотребления положением этой статьи. Не все иностранцы, учредившие юридическое лицо, в действительности намерены заниматься предпринимательской деятельностью, их целью является получение разрешения на временное проживание в стране, либо использование территории страны для выезда в третьи страны. В результате указанного изменения ожидается формирование нового подхода и совершенствование регулирования в этой области.

В новой редакции статьи 45.1.6-1 ужесточаются условия выдачи разрешения на временное проживание на территории Азербайджанской Республики иностранцам и лицам без гражданства, проживающим на территории страны не менее 1 года.

Поправкой предлагается добавить в кодекс новую статью 45.3. Так, список лиц, получивших разрешение на временное проживание на территории Азербайджанской Республики, владеющих государственными ценными бумагами или инвестиционными ценными бумагами юридических лиц, 51 и более процентов акций которых принадлежит государству, направляется соответствующим органом исполнительной власти в течение 3 рабочих дней в Национальный депозитарный центр. В случае падения общей номинальной стоимости инвестиционных ценных бумаг, в том числе государственных ценных бумаг, находящихся в собственности указанных лиц, ниже 100 тыс. манатов или отчуждения этих ценных бумаг, Национальный депозитарный центр в течение 3 рабочих дней представит информацию об этом в соответствующий орган исполнительной власти.

Проект поправки был вынесен на обсуждение и принят в первом чтении.

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