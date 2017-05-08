В Азербайджане ужесточаются требования по пожарной безопасности

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Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагаются изменения в Градостроительный и строительный кодекс.

Как сообщает Report, ст. 60.1 кодекса (общие требования по пожарной безопасности) предложена в новой редакции.

Согласно ст. 25 закона "О пожарной безопасности", государственный пожарный надзор в целях контроля за соблюдением противопожарных требований, строительных норм и стандартов, за соблюдением правил пожарной безопасности и предотвращения их нарушений осуществляется должностными лицами осуществляющей пожарный надзор структуры соответствующего органа исполнительной власти Азербайджанской Республики. Уполномоченные должностные лица осуществляющей пожарный надзор структуры соответствующего органа исполнительной власти Азербайджанской Республики при осуществлении государственного пожарного надзора должны проверять соблюдение противопожарных требований строительных норм и стандартов и правил пожарной безопасности государственными органами, учреждениями, предприятиями, организациями независимо от форм собственности и их должностными лицами, а также гражданами, давать указания о выполнении мер пожарной безопасности государственным органам, учреждениям, предприятиям, организациям независимо от форм собственности и их должностным лицам, а также гражданам, проводить в предусмотренном законодательством порядке осмотры в целях предотвращения нарушения требований норм пожарной безопасности, участвовать с правом решающего голоса в работе комиссий, выбирающих строительные площадки (трассы), а также комиссий, принимающих законченные строительством (реконструкцией) объекты, в случае имеющихся сведений о нарушениях требований пожарной безопасности, создающих угрозу возникновения пожаров и безопасности людей, в порядке, предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики, входить в места проживания и другие строения, земельные участки граждан, рассматривать и согласовывать соответствие проектно-сметной и градостроительной документации на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, расширение и оснащение новой техникой предприятий, зданий, сооружений и других объектов требованиям пожарной безопасности и пр.

Посчитали необходимым, чтобы в новой редакции ст. 60.1 были более обширно охвачены требования по пожарной безопасности.

Проект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса 16 мая.