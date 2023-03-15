В Азербайджане ужесточаются наказания за незаконное проведение строительных работ

В Азербайджане ужесточаются наказания за незаконное проведение строительных работ.

В Азербайджане ужесточаются наказания за незаконное проведение строительных работ.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в пункт 395.1 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках.

Согласно поправке, за возведение строительных объектов, строительство которых требует разрешения, установленного Градостроительным и строительным кодексом Азербайджанской Республики, без разрешения соответствующего органа исполнительной власти физические лица будут оштрафованы на сумму в размере от 800 до 1000 манатов, должностные лица - от 2000 до 4000 манатов, юридические лица - от 20000 до 25000 манатов.

Действующее законодательство предусматривает наложение штрафов на физических лиц в размере от трехсот до пятисот манатов, на должностных лиц в размере от тысячи пятисот до двух тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч манатов.