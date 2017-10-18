В Азербайджане ужесточается наказание за вымогательство путем угроз

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане ужесточается наказание в отношении лиц, присвоивших имущество путем угроз.

Как сообщает Report, предлагаются изменения в Уголовный кодекс.

В статью 182 (вымогательство путем угроз) УК добавляется новый пункт.

Согласно добавляемому пункту 182.4, вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия, либо распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких родственников, а равно под угрозой уничтожения принадлежащего им имущества, совершение этих деяний организованной группой, особенно в целях получения имущества в крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 13 до 17 лет.

В настоящее время самое тяжкое наказание, предусмотренное в статье, 15 лет.