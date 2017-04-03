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    В Азербайджане ужесточается наказание за нецелевое использование бюджетных средств

    В связи с этим предлагается внести поправки в Уголовный кодекс© Report

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается ужесточить наказание за использование бюджетных средств не по назначению.

    Как сообщает Report, согласно действующей статье 308-1 Уголовного кодекса (нецелевое использование бюджетных средств, средств целевых бюджетных фондов или внебюджетных государственных фондов), за нецелевое использование бюджетных средств, средств целевых бюджетных фондов или внебюджетных государственных фондов, совершение данных деяний в крупном размере, предусматривается наказание в виде штрафа размером от 8 до 10 тысяч манатов, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также лишение свободы на срок до трех лет. В проекте поправки предлагается увеличить объем суммы штрафа с 9 до 13 тысяч манатов.

    Проект поправки рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.  

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