В Азербайджане ужесточается наказание за кражу удостоверения личности

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Увеличивается сумма штрафа за незаконное приобретение или же продажу государственных наград Азербайджанской Республики, а также официальных документов, предоставляющих права или освобождение от должности.

Как сообщает Report, в связи с этим предложены изменения в Уголовный кодекс.

На данный момент сумма штрафа составляет около 300 манатов.

Кроме того, предусмотрено наказание в виде исправительных работ на период до одного года или же лишение свободы сроком до шести месяцев.

Сумму данного штрафа предложено увеличить с 1 000 до 2 000 манатов.

Сумму штрафа, предусмотренного за похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, штампов или печатей в корыстных или других личных целях, предложено увеличить с 1 000 до 2 000 манатов. На данный момент эта сумма составляет до 500 манатов.

Согласно действующему законодательству, за кражу удостоверяющего личность документа моряка, удостоверение личности гражданина, паспорта или другого важного документа, предусматривается штраф в размере до 300 манатов, или же исправительные работы сроком до 1 года, либо лишение свободы на тот же срок.

Предлагается повысить сумму штрафа с 1 000 до 1 500 манатов.