В Азербайджане ужесточается наказание за мошенничество, за некоторые деяния смягчается

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Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Ужесточается статья 178 (мошенничество) Уголовного кодекса Азербайджана.

Как сообщает Report, в статью добавлен новый пункт 178.4.

По новому пункту, за совершение мошенничества, т.е. завладение чужим имуществом или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, особенно при совершении этого деяния организованной группой, с нанесением крупного ущерба, лицом ранее судимым за грабеж и присвоения путем угроз два или более раз, применяется наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет.

Согласно ныне действующему пункту 2.4 статьи 178, за мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, с нанесением крупного ущерба, предусмотрен штраф в размере 3 до 5 тыс. манатов или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Согласно новой поправке, будет применяться штраф в размере от 3 до 5 тыс. манатов, либо ограничение свободы сроком от 1 до 3 лет, либо лишение свободы от 2 до 5 лет.

Согласно статье 178.1, мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере от 1 до 2 тыс. манатов, либо общественными работами на срок от 360 до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

В изменении добавлена фраза "ограничением свободы сроком до 2 лет".