Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане увеличиваются штрафы за незаконное подсоединение к телефонной линии.
Как сообщает Report, увеличение штрафов за такое правонарушение предусмотрено в новом разработанном кодексе об административных правонарушениях.
Согласно 360-й статье кодекса, за незаконное подсоединение к линии связи, принадлежавшую телефонному номеру абонента, ведение разговоров и нанесение крупного ущерба потерпевшему будут назначены штрафы от 400 до 600 манатов.
Напомним, что согласно действующему кодексу об административных правонарушениях, за такое правонарушение применяется штраф от 20 до 40 манатов.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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