Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане увеличиваются штрафы за незаконное подсоединение к телефонной линии.

Как сообщает Report, увеличение штрафов за такое правонарушение предусмотрено в новом разработанном кодексе об административных правонарушениях.

Согласно 360-й статье кодекса, за незаконное подсоединение к линии связи, принадлежавшую телефонному номеру абонента, ведение разговоров и нанесение крупного ущерба потерпевшему будут назначены штрафы от 400 до 600 манатов.

Напомним, что согласно действующему кодексу об административных правонарушениях, за такое правонарушение применяется штраф от 20 до 40 манатов.