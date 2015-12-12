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    ​В Азербайджане увеличиваются штрафы за незаконное использование имени адвоката

    Использование имени адвоката влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 200 до 300 манатов, на должностных лиц - от 600 до 800 манатов

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане увеличиваются штрафы за незаконное использование имени адвоката. 

    Как сообщает Report, данный вопрос отражен в новом Кодекс административных правонарушений.

    Согласно проекту, использование имени адвоката с присвоением дохода лицом, не получившим статус адвоката, в порядке, предусмотренном законом "Об адвокатах и адвокатской деятельности", влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот до трехсот манатов, на должностных лиц - от шестисот до восьмисот манатов.

    Напомним, что на сегодняшний день за подобное правонарушение предусмотрены штрафы для физических лиц от тридцати до сорока манатов, должностных лиц - от семидесяти до девяноста манатов.

    Отметим, что проект нового Кодекса административных правонарушений находится на стадии рассмотрения. Если проект будет принят в Милли Меджлисе, он вступит в силу 1 мая 2016 года. 

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