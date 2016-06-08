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    В Азербайджане увеличивается количество дел, рассматриваемых судом в порядке особого производства

    В перечень дел, рассматриваемых судом в порядке особого производства, также включат дела о потере лицом азербайджанского гражданства

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане увеличивается количество дел, рассматриваемых судом в порядке особого производства.

    Как сообщает Report, в связи с этим в Гражданский процессуальный кодекс предлагается внесение дополнительной статьи.

    Согласно новой статьи, в перечень дел, рассматриваемых судом в порядке особого производства, также включат дела о потере лицом азербайджанского гражданства. 

    Поправка преследуют целью достичь соответствия закону "О гражданстве Азербайджанской Республики".

    Отметим, что предложенная в кодекс поправка рекомендована на пленарное заседание предстоящей 14 июня внеочередной сессии Милли Меджлиса.

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