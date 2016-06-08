Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане увеличивается количество дел, рассматриваемых судом в порядке особого производства.

Как сообщает Report, в связи с этим в Гражданский процессуальный кодекс предлагается внесение дополнительной статьи.

Согласно новой статьи, в перечень дел, рассматриваемых судом в порядке особого производства, также включат дела о потере лицом азербайджанского гражданства.

Поправка преследуют целью достичь соответствия закону "О гражданстве Азербайджанской Республики".

Отметим, что предложенная в кодекс поправка рекомендована на пленарное заседание предстоящей 14 июня внеочередной сессии Милли Меджлиса.