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В Азербайджане увеличилось число избирателей

В Азербайджане увеличилось число избирателей В Азербайджане увеличилось число избирателей.
Внутренняя политика
20 декабря 2023 г. 11:54
В Азербайджане увеличилось число избирателей

В Азербайджане увеличилось число избирателей.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев заявил на совещании для председателей окружных избирательных комиссий в Центральной избирательной комиссии.

По его словам, в центре внимания вопрос уточнения списков избирателей: "В связи с этим проводится соответствующая работа. Недопустимо, чтобы имена умерших оставались в списках избирателей. Список наших шехидов также был представлен в ЦИК".

З. Нагдалиев отметил, что в настоящее время общая численность избирателей составляет 6 млн 354 тыс. 556 человек.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda seçicilərin sayı artıb

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