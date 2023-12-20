В Азербайджане увеличилось число избирателей

В Азербайджане увеличилось число избирателей.

В Азербайджане увеличилось число избирателей.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев заявил на совещании для председателей окружных избирательных комиссий в Центральной избирательной комиссии.

По его словам, в центре внимания вопрос уточнения списков избирателей: "В связи с этим проводится соответствующая работа. Недопустимо, чтобы имена умерших оставались в списках избирателей. Список наших шехидов также был представлен в ЦИК".

З. Нагдалиев отметил, что в настоящее время общая численность избирателей составляет 6 млн 354 тыс. 556 человек.