О нас

В Азербайджане увеличены сборы за нарушение исполнительного производства

В Азербайджане увеличены сборы за нарушение исполнительного производства Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в законы "О судебных исполнителях", "Об исполнении" и "О прохождении службы в органах юстиции".
Внутренняя политика
16 июля 2025 г. 17:13
В Азербайджане увеличены сборы за нарушение исполнительного производства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в законы "О судебных исполнителях", "Об исполнении" и "О прохождении службы в органах юстиции".

Как сообщает Report, согласно изменениям, для усиления мотивации и социальной защиты сотрудников исполнительной и пробационной служб будут использоваться средства из специального казначейского счета органов юстиции.

Утвержденные поправки также предусматривают увеличение сборов за неисполнение исполнительного документа без уважительной причины.

В частности, если должник без уважительной причины не исполнил обязательства в установленный срок, размер исполнительного сбора увеличивается с 7% до 10 % от суммы взыскания.

В случае неисполнения требований неимущественного характера, с физических лиц будет взыскиваться 100 манатов, с юридических - 500 манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İcra sənədinin üzrsüz səbəbdən icra edilməməsinə görə ödəniləcək rüsumlar artırılıb

Другие новости из категории

Создается специальный казначейский счет органов юстиции
Создается специальный казначейский счет органов юстиции
16 июля 2025 г. 16:42
В первой половине текущего года в Азербайджан реадмиссированы более 200 человек
В первой половине текущего года в Азербайджан реадмиссированы более 200 человек
16 июля 2025 г. 15:00
Лейла Алиева встретилась с дочерью председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулджахан Атабаевой
ФотоЛейла Алиева встретилась с дочерью председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулджахан Атабаевой
16 июля 2025 г. 13:23
В Огузе открыли родник памяти шехида Первой Карабахской войны Гарягды Байрамова
ФотоВ Огузе открыли родник памяти шехида Первой Карабахской войны Гарягды Байрамова
16 июля 2025 г. 07:24
МВД Азербайджана раскрыло схему финансового мошенничества в 300 тыс. манатов
МВД Азербайджана раскрыло схему финансового мошенничества в 300 тыс. манатов
15 июля 2025 г. 15:46
Неймет Авазов: На всех освобожденных территориях будут усилены правовые институциональные реформы  
Неймет Авазов: На всех освобожденных территориях будут усилены правовые институциональные реформы  
15 июля 2025 г. 15:20
В Мингячевире и Загатале назначены новые прокуроры
В Мингячевире и Загатале назначены новые прокуроры
15 июля 2025 г. 13:26
Замминистра: Азербайджан и Турция продолжают развивать двусторонние отношения
Замминистра: Азербайджан и Турция продолжают развивать двусторонние отношения
15 июля 2025 г. 12:14
В Азербайджане за полгода более 5,9 тыс. иностранцев подали заявки на разрешение на работу
В Азербайджане за полгода более 5,9 тыс. иностранцев подали заявки на разрешение на работу
15 июля 2025 г. 11:01
МВД призвало водителей двухколесных транспортных средств соблюдать правила
ФотоМВД призвало водителей двухколесных транспортных средств соблюдать правила
14 июля 2025 г. 20:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi