В Азербайджане увеличены сборы за нарушение исполнительного производства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в законы "О судебных исполнителях", "Об исполнении" и "О прохождении службы в органах юстиции".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в законы "О судебных исполнителях", "Об исполнении" и "О прохождении службы в органах юстиции".

Как сообщает Report, согласно изменениям, для усиления мотивации и социальной защиты сотрудников исполнительной и пробационной служб будут использоваться средства из специального казначейского счета органов юстиции.

Утвержденные поправки также предусматривают увеличение сборов за неисполнение исполнительного документа без уважительной причины.

В частности, если должник без уважительной причины не исполнил обязательства в установленный срок, размер исполнительного сбора увеличивается с 7% до 10 % от суммы взыскания.

В случае неисполнения требований неимущественного характера, с физических лиц будет взыскиваться 100 манатов, с юридических - 500 манатов.