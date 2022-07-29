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В Азербайджане увеличена зарплата судей

В Азербайджане увеличена зарплата судей Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О судах и судьях".
Внутренняя политика
29 июля 2022 г. 17:04
В Азербайджане увеличена зарплата судей

Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О судах и судьях".

Как сообщает Report, этой поправкой зарплата председателя Верховного суда составила 3 550 манатов (до сих пор составляла 2 475 манатов).

Повышена зарплата и всех судей в стране. Должностной оклад председателей Верховного и Апелляционного судов Нахчыванской Автономной Республики определяется в размере 90% от оклада председателя Верховного суда АР;

председателей судов по тяжким преступлениям, суда по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики, военных судов, административных и коммерческих судов в размере 80% от должностного оклада председателя Верховного суда;

председателей других судов в размере 70% от должностного оклада председателя Верховного суда;

заместителям председателей всех судов в размере 90% от должностного оклада председателя суда;

председателей коллегий Верховного суда, Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики и апелляционных судов в размере 85% от должностного оклада председателя соответствующего суда;

судей всех судов в размере 80% от должностного оклада председателя соответствующего суда.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda məhkəmə hakimlərinin maaşı artırılıb

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