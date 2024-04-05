В Азербайджане увеличена сумма командировочных расходов

В Азербайджане увеличена сумма командировочных расходов.

В Азербайджане увеличена сумма командировочных расходов.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов внес изменения в постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики от 25 января 2008 года №14 "О нормах командировочных расходов".

Согласно документу, определена однодневная норма командировочных расходов на территории Азербайджана. Так, в городе Баку сумма командировочных будет составлять 125 манатов, в городе Нахчыване - 100 манатов, в городах Гянджа и Сумгайыт - 95 манатов, в других городах, поселках городского типа и селах - 90 манатов.

Ранее сумма командировочных в городе Баку составляла 90 манатов, в городах Гянджа, Сумгайыт и Нахчыван - 70 манатов, в других городах, поселках городского типа и селах - 65 манатов.

Согласно документу, расходы на проживание в отеле составляют 70% установленной однодневной нормы командировочных расходов на территории Азербайджана (ранее 80%).

В однодневную норму командировочных расходов входят расходы на проживание в отеле и ежедневные расходы (расходы на питание, транспорт, связь и другие услуги).