Во время строительства в водоохранных зонах станет обязательной экспертиза рыбоводного хозяйства - ОБНОВЛЕНО

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил "Правила проведения экспертизы рыбоводного хозяйства".

Как сообщает Report, решение в связи с этим подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

С целью проверки соответствия закону и экологическим требованиям предприятий, установок и других объектов, которые могут повлиять на состояние рыбоводных водных объектов, министерством экологии и природных ресурсов проводится экспертиза рыбоводного хозяйства.

Экспертиза рыбоводного хозяйства обязательна при проектировании ниже приведенных строительных работ, оказывающих влияние на рыбоводческие водные объекты:

1. строительство и реконструкция промышленных, гидроэнергетических, нефтеперерабатывающих, химических и нефтехимических объектов, деревообрабатывающих и кожевенных предприятий, которые могут оказать влияние на состояние вод в водоохранных и прибрежных зонах (за исключением земельных участков в прибрежной полосе 20-50 м на части Каспийского моря (озера), принадлежащей Азербайджанской Республике);

2. добыча полезных ископаемых в рыбоводных объектах, геологоразведочные работы, взрывные работы, бурение, дноуглубительные работы, строительство подземных сооружений;

3. прокладка кабелей, установка подводных трубопроводов и терминалов для транспортировки газа, нефти и химикатов;

4. производство, хранение, использование, нейтрализация и уничтожение фармацевтических препаратов, пестицидов, гербицидов, минеральных удобрений, радиоактивных и токсичных химических веществ;

5. строительство и монтаж промышленных, бытовых, коммунальных систем водоснабжения, водохранилищ, канализационных систем, трубопроводов, мелиоративных и ирригационных сетей;

6. строительство и реконструкция аквакультурных хозяйств.

***09:42

Кабинет министров утвердил "Правила проведения экспертизы рыбного хозяйства".

Как сообщает Report, решение в связи с этим подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Кроме того, подтвержден "Перечень товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) по товарам, освобожденным от ввозных таможенных пошлин с целью поощрения производства в ненефтяном секторе".

Решение вступит в силу 24 сентября и будет действовать 3 года.