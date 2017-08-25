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    Во время строительства в водоохранных зонах станет обязательной экспертиза рыбоводного хозяйства - ОБНОВЛЕНО

    Решение в связи с этим подписал премьер-министр Артур Раси-заде

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил "Правила проведения экспертизы рыбоводного хозяйства".

    Как сообщает Report, решение в связи с этим подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

    С целью проверки соответствия закону и экологическим требованиям предприятий, установок и других объектов, которые могут повлиять на состояние рыбоводных водных объектов, министерством экологии и природных ресурсов проводится экспертиза рыбоводного хозяйства.

    Экспертиза рыбоводного хозяйства обязательна при проектировании ниже приведенных строительных работ, оказывающих влияние на рыбоводческие водные объекты:

    1. строительство и реконструкция промышленных, гидроэнергетических, нефтеперерабатывающих, химических и нефтехимических объектов, деревообрабатывающих и кожевенных предприятий, которые могут оказать влияние на состояние вод в водоохранных и прибрежных зонах (за исключением земельных участков в прибрежной полосе 20-50 м на части Каспийского моря (озера), принадлежащей Азербайджанской Республике);

    2. добыча полезных ископаемых в рыбоводных объектах, геологоразведочные работы, взрывные работы, бурение, дноуглубительные работы, строительство подземных сооружений;

    3. прокладка кабелей, установка подводных трубопроводов и терминалов для транспортировки газа, нефти и химикатов;

    4. производство, хранение, использование, нейтрализация и уничтожение фармацевтических препаратов, пестицидов, гербицидов, минеральных удобрений, радиоактивных и токсичных химических веществ;

    5. строительство и монтаж промышленных, бытовых, коммунальных систем водоснабжения, водохранилищ, канализационных систем, трубопроводов, мелиоративных и ирригационных сетей;

    6. строительство и реконструкция аквакультурных хозяйств.

    ***09:42

    Кабинет министров утвердил "Правила проведения экспертизы рыбного хозяйства".

    Как сообщает Report, решение в связи с этим подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

    Кроме того, подтвержден "Перечень товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) по товарам, освобожденным от ввозных таможенных пошлин с целью поощрения производства в ненефтяном секторе".

    Решение вступит в силу 24 сентября и будет действовать 3 года.

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