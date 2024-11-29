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В Азербайджане утверждены госпошлины за заявления, связанные с арбитражем

В Азербайджане утверждены госпошлины за заявления, связанные с арбитражем
Внутренняя политика
29 ноября 2024 г. 13:10
В Азербайджане утверждены госпошлины за заявления, связанные с арбитражем

Милли Меджлис на пленарном заседании утвердил в третьем чтении размеры государственных пошлин за заявления, касающиеся арбитража.

Как сообщает Report, в связи с исполнением закона "Об арбитраже" были внесены изменения в пять кодексов и шесть законов.

Согласно изменениям в закон "О государственной пошлине", устанавливаются следующие размеры пошлин: 100 манатов за подачу заявления о выполнении вспомогательных функций в отношении арбитража, 50 манатов за заявление о признании и исполнении решений арбитражных судов о временных обеспечительных мерах, 100 манатов за заявление об отмене решений арбитражных судов, 50 манатов за заявление об обеспечении принудительного исполнения решений местных арбитражных судов, 100 манатов за заявление о признании и исполнении решений иностранных арбитражных судов.

Законопроект был принят в третьем чтении путем голосования.

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