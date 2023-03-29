В Азербайджане утверждено Генеральное коллективное соглашение на 2023-2025 годы

В Азербайджане утверждено Генеральное коллективное соглашение на 2023-2025 годы.

В Азербайджане утверждено Генеральное коллективное соглашение на 2023-2025 годы.

Об этом Report сообщили в Кабинете Министров. В разъяснении к Постановлению Кабинета министров №87 отмечается: «Кабинет Министров Азербайджанской Республики, Конфедерация профсоюзов Азербайджана и Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики на основании международных договоров, заключенных или поддерживаемых Азербайджанской Республикой, конвенций Международной организации труда, других норм международного права и законодательства Азербайджанской Республики, заключают Генеральное коллективное соглашение, определяющее их согласованные позиции и совместную деятельность по социально-трудовым отношениям на 2023-2025 годы.

Стороны считают, что в результате успешно проведенных реформ в Азербайджанской Республике формирование национальной экономики, интегрированной в мировую хозяйственную систему, сохранение макроэкономической стабильности, диверсификация экономики, ускорение развития ненефтяного сектора и регионов, усиление государственной поддержки предпринимательства являются социально-экономической политикой, направленной на существенное снижение уровня бедности и безработицы в стране, обеспечение занятости населения, открытие новых рабочих мест, увеличение доходов и улучшение материального благосостояния граждан, укрепление социальной защиты социально незащищенных слоев населения, и реализация этих целей составляет приоритетные задачи Соглашения.

Соглашение является частью системы социального партнерства и основанием для подготовки и заключения отраслевых (тарифных) договоров.

Стороны заявляют, что будут стремиться развивать взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, регулировать социально-трудовые отношения посредством социального диалога, коллективных договоров и соглашений, соблюдать обязательства и договоренности, определенные Соглашением».