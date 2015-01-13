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    ​В Азербайджане утверждена коллегия госкомитета - СПИСОК

    В состав коллегии вошли 9 человек

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Кабмин Азербайджана утвердил состав коллегии Госкомитета по работе с диаспорой.

    Как сообщает Report, согласно решению, в членство коллегии вошли 9 человек. На должность председателя коллегии утвержден председатель Госкомитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов.

    Члены коллегии:

    Гаджиев Валех Тофиг оглу - первый заместитель председателя Госкомитета по работе с диаспорой

    Самедов Абуталыб Гамбар оглу - заместитель председателя Госкомитета по работе с диаспорой

    Гурбанов Нариман Ахмедага оглу - руководитель аппарата Госкомитета по работе с диаспорой

    Алиев Ризван Байрамгулу оглу - заведующий I территориальным отделом Госкомитета по работе с диаспорой

    Мамедов Ильхам Гаджи оглу - заведующий II территориальным отделом Госкомитета по работе с диаспорой

    Наджафов Физули Тарверди оглу - заведующий III территориальным отделом Госкомитета по работе с диаспорой

    Велиев Джаваншир Инглаб оглу - заведующий IV территориальным отделом Госкомитета по работе с диаспорой

    Миралам Эльшад Мирджавад оглу - заведующий отделом пропаганды, информации и аналитического анализа Госкомитета по работе с диаспорой.

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