​В Азербайджане утверждена коллегия госкомитета - СПИСОК

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Кабмин Азербайджана утвердил состав коллегии Госкомитета по работе с диаспорой.
Как сообщает Report, согласно решению, в членство коллегии вошли 9 человек. На должность председателя коллегии утвержден председатель Госкомитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов.
Члены коллегии:
Гаджиев Валех Тофиг оглу - первый заместитель председателя Госкомитета по работе с диаспорой
Самедов Абуталыб Гамбар оглу - заместитель председателя Госкомитета по работе с диаспорой
Гурбанов Нариман Ахмедага оглу - руководитель аппарата Госкомитета по работе с диаспорой
Алиев Ризван Байрамгулу оглу - заведующий I территориальным отделом Госкомитета по работе с диаспорой
Мамедов Ильхам Гаджи оглу - заведующий II территориальным отделом Госкомитета по работе с диаспорой
Наджафов Физули Тарверди оглу - заведующий III территориальным отделом Госкомитета по работе с диаспорой
Велиев Джаваншир Инглаб оглу - заведующий IV территориальным отделом Госкомитета по работе с диаспорой
Миралам Эльшад Мирджавад оглу - заведующий отделом пропаганды, информации и аналитического анализа Госкомитета по работе с диаспорой.
İlkin PirəliАвтор новости
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