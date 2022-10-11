В Азербайджане утверждена форма удостоверения журналиста

В Азербайджане утверждена форма удостоверения журналиста, включенного в Реестр медиа.

В Азербайджане утверждена форма удостоверения журналиста, включенного в Реестр медиа.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно документу, утверждены форма удостоверения журналиста и размер оплаты за выдачу или замену удостоверения журналиста и порядок использования этих средств.

В соответствии с международной практикой, предусматривается включение журналистов в Реестр медиа на добровольной основе. Включенным в Реестр медиа журналистам будет выдаваться удостоверение журналиста Агентством развития медиа. Выдача удостоверения журналиста направлена на совершенствование механизма защиты признанных прав журналистов, формирование экономического и правового обоснования проектов поддержки их развития, обеспечение оперативного и эффективного осуществления процедуры аккредитации.