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В Азербайджане утвержден упрощенный порядок расследования мелких правонарушений в армии

В Азербайджане утвержден упрощенный порядок расследования мелких правонарушений в армии В Азербайджане утвержден упрощенный порядок расследования мелких правонарушений в армии
Внутренняя политика
25 июня 2025 г. 13:22
В Азербайджане утвержден упрощенный порядок расследования мелких правонарушений в армии

В Азербайджане расследование очевидных преступлений, не представляющих большой общественной опасности, совершенных военнослужащими в военных частях и учреждениях, подведомственных соответствующему органу исполнительной власти, будет проводиться в порядке упрощенного досудебного производства.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и закон "О судах и судьях".

В Уголовно-процессуальный кодекс добавлена новая статья 214.4-1, предусматривающая соответствующий порядок.

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Версия на азербайджанском языке Hərbçilərin ictimai təhlükə törətməyən cinayətləri üzrə məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat şəklində təhqiqat aparılacaq

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