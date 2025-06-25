В Азербайджане утвержден упрощенный порядок расследования мелких правонарушений в армии

В Азербайджане утвержден упрощенный порядок расследования мелких правонарушений в армии

В Азербайджане расследование очевидных преступлений, не представляющих большой общественной опасности, совершенных военнослужащими в военных частях и учреждениях, подведомственных соответствующему органу исполнительной власти, будет проводиться в порядке упрощенного досудебного производства.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и закон "О судах и судьях".

В Уголовно-процессуальный кодекс добавлена новая статья 214.4-1, предусматривающая соответствующий порядок.