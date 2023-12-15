В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2024 год

Решением Коллегии Министерства труда и социальной защиты населения от 15 декабря 2023 года утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2024 год.
Как сообщает Report, в 2024 году нерабочими будут следующие дни:
1, 2 января – Новый год;
20 января – День всенародный скорби;
8 марта - Международный женский день;
20, 21, 22, 23, 24 марта - праздник Новруз;
10, 11 апреля – праздник Рамазан;
9 мая - День победы над фашизмом;
28 мая - День независимости;
15 июня - День национального спасения азербайджанского народа;
26 июня - День Вооруженных сил Азербайджанской Республики;
16, 17 июня - праздник Гурбан;
8 ноября - День Победы;
9 ноября - День государственного флага Азербайджанской Республики;
31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира.