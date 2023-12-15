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В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2024 год

В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2024 год Решением Коллегии Министерства труда и социальной защиты населения от 15 декабря 2023 года утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2024 год.
Внутренняя политика
15 декабря 2023 г. 19:31
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2024 год

Решением Коллегии Министерства труда и социальной защиты населения от 15 декабря 2023 года утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2024 год.

Как сообщает Report, в 2024 году нерабочими будут следующие дни:

1, 2 января – Новый год;

20 января – День всенародный скорби;

8 марта - Международный женский день;

20, 21, 22, 23, 24 марта - праздник Новруз;

10, 11 апреля – праздник Рамазан;

9 мая - День победы над фашизмом;

28 мая - День независимости;

15 июня - День национального спасения азербайджанского народа;

26 июня - День Вооруженных сил Азербайджанской Республики;

16, 17 июня - праздник Гурбан;

8 ноября - День Победы;

9 ноября - День государственного флага Азербайджанской Республики;

31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda 2024-cü il üçün qeyri-iş günləri açıqlanıb

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