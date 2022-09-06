В Азербайджане утвержден порядок трансплантации донорских органов

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Порядок изъятия, подготовки, хранения, транспортировки и трансплантации донорских органов".

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Порядок изъятия, подготовки, хранения, транспортировки и трансплантации донорских органов".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

В постановлении было отмечено, что Министерство здравоохранения с учетом международного опыта должно в двухмесячный срок утвердить требования к организации процесса изъятия, подготовки, хранения, транспортировки донорских органов и оказания медицинской помощи методом трансплантации и проинформировать Кабинет министров о включении их в Государственный реестр правовых актов.