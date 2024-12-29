О нас

В Азербайджане утверждены правила реализации целевых программ

В Азербайджане утверждены правила реализации целевых программ Кабинет министров утвердил "Порядок реализации целевых программ".
Внутренняя политика
29 декабря 2024 г. 20:02
В Азербайджане утверждены правила реализации целевых программ

Кабинет министров утвердил "Правила реализации целевых программ".

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, размер средств, выделяемых на создание каждого рабочего места при реализации целевых программ, с учетом особенностей видов экономической деятельности, на основании направления местных органов Государственного агентства занятости или центров DOST и трудовым договором, созданным работодателем и заключенным на срок не менее 2 (двух) лет, определяется Министерством труда и социальной защиты населения.

Государственным органам (учреждениям), муниципальным органам, юридическим лицам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, или юридическим лицам, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству или муниципалитету, не разрешается участвовать в конкурсе для реализации целевых программ, объявленных Агентством занятости.

Работодатели могут представить только один проект на каждый конкурс, и количество рабочих мест, создаваемых в рамках проекта, не может превышать 10% от существующего числа работников работодателя, но не более 20 рабочих мест в общей сложности. До 75% расходов на создание рабочих мест покрывается Агентством, остальные 25% - работодателем.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Məqsədli proqramların həyata keçirilməsi qaydası təsdiq olunub

Самое важное

Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
29 декабря 2024 г. 15:44
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
26 декабря 2024 г. 12:29
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
25 декабря 2024 г. 15:32
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
25 декабря 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi