    В Азербайджане утвержден порядок расчета, возмещения и сроки расходов на подготовку курсантов

    Внутренняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 17:48
    
    Али Асадов

    Кабинет министров Азербайджана утвердил порядок расчета, возмещения и сроки расходов, понесенных на подготовку курсантов в высших или средних специальных учебных заведениях специального назначения, готовящих военнослужащих.

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Данный порядок разработан в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" и распространяется на курсантов, отчисленных из учебных заведений специального назначения из-за неуспеваемости, нежелания продолжать обучение или недисциплинированности, а также на кадровых офицеров и прапорщиков (мичманов), окончивших эти учебные заведения и уволенных в запас или в отставку с действительной военной службы (за исключением кадровых офицеров, прослуживших на офицерских должностях не менее 10 лет, и прапорщиков (мичманов), прослуживших на должностях прапорщиков (мичманов) не менее 5 лет).

    Расходы на подготовку курсантов, получающих высшее или среднее специальное образование в учебных заведениях специального назначения, подлежащие возмещению, составляют совокупность расходов на подготовку курсантов за каждый учебный год.

    Кабинет министров курсанты расходы расчет постановление
    Kursantların hazırlanmasına çəkilən xərclərin hesablanması, əvəzinin ödənilməsi qaydası və müddəti təsdiqlənib

