В Азербайджане утвержден порядок расчета, возмещения и сроки расходов на подготовку курсантов

Кабинет министров Азербайджана утвердил порядок расчета, возмещения и сроки расходов, понесенных на подготовку курсантов в высших или средних специальных учебных заведениях специального назначения, готовящих военнослужащих.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Данный порядок разработан в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" и распространяется на курсантов, отчисленных из учебных заведений специального назначения из-за неуспеваемости, нежелания продолжать обучение или недисциплинированности, а также на кадровых офицеров и прапорщиков (мичманов), окончивших эти учебные заведения и уволенных в запас или в отставку с действительной военной службы (за исключением кадровых офицеров, прослуживших на офицерских должностях не менее 10 лет, и прапорщиков (мичманов), прослуживших на должностях прапорщиков (мичманов) не менее 5 лет).

Расходы на подготовку курсантов, получающих высшее или среднее специальное образование в учебных заведениях специального назначения, подлежащие возмещению, составляют совокупность расходов на подготовку курсантов за каждый учебный год.