В Азербайджане утратило силу распоряжение, связанное с изменением режима рабочего времени

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Утратило силу распоряжение Кабинета министров, связанное с изменением режима рабочего времени по случаю l Европейских игр "Баку-2015".

Как сообщает Report, вступившее в силу с 1 мая распоряжение, преследующее целью обеспечить беспрепятственное и безопасное передвижение транспорта, и создать условия для использования рабочей силой и зрителями всех возможностей (метро и автобусы) системы общественного транспорта, было в силе до 1 июля. С сегодняшнего дня данное распоряжение считается утратившим силу.

Напомним, что указанным распоряжением для 25% работников действующих в столице госорганов, предприятий и организаций рабочий день длился с 8:00 до 17:00, для 25% - с 8:30 до 17:30, для 25% - с 9:00 до 18:00, для 25% - с 9:30 до 18:30.

Кроме того, для 50% работников негосударственных учреждений рабочий день длился с 8:00 до 17:00, а для остальных 50% - с 8:30 до 17:30.